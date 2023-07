Dal pugilato al calcio: Usyk firma un contratto con una squadra della Serie B ucraina

Nuova avventura per il pugile ucraino Oleksandr Usyk, campione del mondo Wba, Ibf e Wbo dei pesi massimi. Ha infatti firmato un contratto di un anno con il Polissya, club della città di Zhytomyr che milita in Serie B ucraina. Ciò non vuol dire che lascia il pugilato, anzi – complice la mancanza di una data certa per l’inizio del campionato – continuerà ad allenarsi in vista del match in programma il 26 agosto contro il britannico Daniel Dubois a Breslavia, in Polonia.

“Ci ha impressionato nel periodo in cui si è allenato con noi. La sua attitudine al lavoro è stata di grande esempio per tutti i nostri giocatori. Perciò gli abbiamo proposto di rimanere, e lui potrà coronare il suo sogno di giocare nel calcio professionistico” ha detto Gennadiy Butkevich, presidente della squadra. Usyk ricoprirà il ruolo di esterno offensivo ed indosserà la maglia numero 17.