Il giovane prodigio del calcio spagnolo Lamine Yamal, 17 anni, ha prolungato ieri il suo contratto con il Barcellona fino al 2031: lo ha annunciato il club catalano.

