Torino, Vagnati: “In caso di opportunità ci muoveremo”

Nel pre-partita di Fiorentina–Torino, il responsabile dell’area tecnica del club granata Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN a proposito dell’imminente calciomercato di gennaio: “La priorità è tenere il maggior numero dei giocatori che abbiamo, perché quella del Torino è una rosa importante. Poi, se ci saranno delle opportunità per il mercato in entrata vedremo: noi non ci tireremo di certo indietro“.