Napoli-Monza, infortunio in extremis: Gollini out per un problema alla caviglia

Infortunio dell’ultim’ora per il Napoli contro il Monza. Come comunicato dal club partenopeo, si è fatto male il secondo portiere, Pierluigi Gollini e non sarà dunque presente in panchina. Per l’estremo difensore un problema non meglio specificato alla caviglia sinistra: “Pierluigi Gollini non sarà a disposizione per un problema alla caviglia sinistra”, si legge sul profilo X dei campani.