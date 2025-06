Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino, sostituendo Paolo Vanoli dopo solo una stagione: l’annuncio ufficiale del club granata.

Mancava solo l’ufficialità da parte del Torino, che è arrivata proprio in queste ore: Marco Baroni è il nuovo allenatore del club di via Viotti. Il tecnico ex Lazio ha firmato un contratto biennale.

“Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!” è il messaggio mandato dal presidente Urbano Cairo al suo nuovo allenatore, attraverso i canali ufficiali della società.

Baroni prende il posto di Paolo Vanoli, con il quale è stato sancito il divorzio dopo appena una stagione.

La visita al Filadelfia

In attesa dell’ufficialità, questa mattina, il tecnico, appena sbarcato in città ha cominciato subito a prendere contatto con la realtà granata.

L’ex Lazio ha visitato il Filadelfia, centro sportivo della prima squadra, e le strutture dove costruirà il suo nuovo Toro.