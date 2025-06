Si prospetta un vero e proprio duello di mercato tra Napoli e Milan per Federico Chiesa: dopo una stagione fatta di (poche) luci e (molte) ombre al Liverpool, l’ex Fiorentina e Juve potrebbe fare ritorno in Serie A.

Federico Chiesa potrebbe tornare in Serie A dopo una sola stagione in Premier League. L’anno al Liverpool, con cui ha conquistato la vittoria nel massimo campionato inglese, non è stato dei più esaltanti, tanto che l’ex Fiorentina e Juventus potrebbe ascoltare molto volentieri offerte dall’Italia. Dove, su tutti, come riporta l’edizione odierna del quotidiano ‘La Stampa’ Napoli e Milan sembrano molto interessate.

Conte e Allegri vedono in lui il giocatore perfetto per esaltare i rispettivi moduli. Il primo stravede per lui e lo considera perfetto proprio per la sua duttilità, che gli consentirebbe di giocare sia nel 4-3-3 che nel 3-5-2.

Il secondo, che lo ha già allenato alla Juventus, è rimasto in ottimi rapporti con Chiesa, come confermato dallo stesso giocatore, e, anche in caso di una possibile partenza di Leao, ha bisogno di un giocatore che abbia proprio le sue caratteristiche.