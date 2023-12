Torino-Udinese, Juric: “Superlega? Non sono d’accordo, ma buono non ci sia più monopolio Uefa e Fifa”

“Domani sarà una grande battaglia contro una squadra fisica e tosta. E’ strana la loro classifica è importante avere tanto pubblico e sostegno e che ci sia un bell’ambiente. Importante per me fare cento presenze su questa panchina, sono soddisfatto, contento e orgoglioso”. Lo ha detto l’allenatore del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del match contro l’Udinese: “L’Udinese ha giocatori forti, hanno cambiato allenatore e tanta fisicità oltre alla qualità. Per noi è un grande esame sulla mentalità, dobbiamo crescere. Non ho più sensazioni negative sulla squadra, abbiamo intrapreso un bel cammino e dobbiamo continuare così. Rinforzi? Veramente non ne abbiamo parlato, siamo concentrati su domani e poi su Firenze. Argomento non affrontato”.

E sulla Superlega: “E’ buono che non ci sia più il monopolio Fifa e Uefa. Non sono particolarmente d’accordo con il loro calendario. Però non sono d’accordo con la Superlega, non va bene un campionato che escluda il merito. Sentenza però giusta per scuotere l’ambiente calcio e migliorarlo”.