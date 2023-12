Formazioni ufficiali Manchester City-Fluminense, finale Mondiale per Club 2023

Le formazioni ufficiali di Manchester City e Fluminense, sfida valida per la finale del Mondiale per Club 2023. A Jeddah i vincitori dell’ultima Champions League contendono il trofeo alla squadra che ha trionfato nell’ultima Libertadores. In semifinale successo netto sia per gli uomini di Guardiola ai danni dell’Urawa che per la squadra di Diniz sugli arabi dell’Al Ahly. Il fischio d’inizio è fissato alle 19:00 di venerdì 22 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-FLUMINENSE

MANCHESTER CITY: in attesa

FLUMINENSE: in attesa