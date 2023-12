Boxe, sabato stellare a Riyadh: sul ring Joshua, Wilder e Bivol

Natale all’insegna della grande boxe a Riyadh. L’evento “Day of Reckoning”, storica serata di combattimento in onda su DAZN il 23 dicembre a partire dalle ore 17:00, vedrà sul ring uno dopo l’altro tantissimi campioni della nobile arte. Tra le card principali, l’ex due volte campione del mondo unificato dei pesi massimi Anthony Joshua che affronterà Otto Wallin, L’evento sarà trasmesso con il commento in italiano del duo Pavesi-Duran. Nel secondo co-main della serata, occhi puntati sull’ex campione mondiale WBC Deontay Wilder che punta a risalire nei ranking dei pesi massimi, ma per farlo dovrà battere l’ex campione del mondo WBO Joseph Parker. Nella divisione regina spazio anche a Daniel Dubois contro Big Baby Jarrell Miller, oltre al n. 1 IBF Filip Hrgovic che si scontrerà con Mark De Mori. Scendono i kg sulla bilancia, ma non il talento e il prestigio, con Dmitrij Bivol, campione del mondo dei pesi massimi leggeri WBA, chiamato a difendere il suo titolo per l’undicesima volta contro Lyndon Arthur. Nella card anche il detentore della cintura The Ring e IBF dei pesi cruiser Jai Opetaia, che sfiderà Ellis Zorro. Tra i pesi massimi, Arslanbek Makhmudov affronterà il campione europeo Agit Kabayel. Infine, Frank Sanchez contro Junior Fa.