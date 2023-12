Torino-Udinese, Juric: “Abbiamo dominato. Europa? Bisogna essere ambiziosi, ma è dura”

“Sarebbe stato un peccato perdere, perché abbiamo dominato dall’inizio alla fine contro una squadra che ha giocatori forti e veloci. Mi è piaciuta la squadra, volevamo vincere, ma ora pensiamo alla prossima. Sognare l’Europa? Bisogna essere ambiziosi, è tosta ma abbiamo le nostre armi per affrontare tutti a viso aperto”. Lo ha detto l’allenatore del Torino, Ivan Juric dopo il pareggio per 1-1 in casa contro l’Udinese. Promossi Sanabria e Zapata (“Mi sono piaciuti, sono stati presenti, con un grande spirito. Sono soddisfatto”), proprio come Ivan Ilic, autore del gol dell’1-1 con un cross che è terminato in porta: “Può crescere ancora tanto a livello di concentrazione e gestione delle situazioni – spiega a Dazn -. Capisce il gioco, ma su certe situazioni è ancora bambino. Comunque è sulla strada giusta”. L’atmosfera nello spogliatoio è positiva: “Ci stiamo allenando bene, tutti i ragazzi lavorano bene, con molta intensità – aggiunge Juric -. Stiamo facendo una bella striscia di risultati: troveremo una Fiorentina in grande forma ma cercheremo di fare bella figura”. E sul mercato, taglia corto: “Ci pensa Davide (Vagnati ndr) che è molto attento. Io penso ad allenare. Poi se qualcuno è scontento e vuole giocare di più, bisogna ragionare su questi fatti”.