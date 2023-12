Formazioni ufficiali Verona-Cagliari, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Verona-Cagliari, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2023/2024. Gli scaligeri e i sardi sono attesi in campo al “Bentegodi” a partire dalle ore 18:00, per una sfida che rappresenta un vero e proprio scontro salvezza in una zona rossa della classifica ancora molto corta. Il Verona è infatti penultimo ma il Cagliari dista solo due lunghezze e al momento le ultime cinque del campionato sono racchiuse in appena quattro punti. Di seguito le scelte di Baroni e Ranieri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Verona: Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Terracciano; Duda, Hongla; Suslov, Saponara, Ngonge; Henry.

Cagliari: Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati, Oristanio; Viola; Pavoletti.