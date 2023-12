Torino-Udinese, Cioffi: “Ci manca un po’ di fortuna. Samardzic? L’ho visto spento”

“Ci sta mancando un pizzico di fortuna. Potevamo giocare un po’ di più il primo tempo, ma il secondo è stato ottimo. Uno 0-1 sarebbe stato un bellissimo regalo di Natale e i ragazzi se lo sarebbero meritato”. A dirlo è Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, dopo il pareggio esterno per 1-1 sul campo del Torino. “Abbiamo gestito la partita, facendo quel che dovevamo fare, concedendo pochissimo al Torino – spiega a Dazn -. Non ricordo occasioni da gol clamorose o svarioni della squadra. Abbiamo giocato la partita da Udinese in un momento in cui l’Udinese è in difficoltà”. Sulla sostituzione di Samardzic: “Il cambio è stato tecnico, l’ho visto un po’ spento. Parlando a 360 gradi, non ci possiamo permettere giocatori spenti”. Al posto dell’ex Lipsia è entrato Zarraga, poi autore del gol: “Ha accettato le panchine, a volte anche ingiuste. Lui è un martello pneumatico, che lavora e si è calato benissimo nella realtà”. Cioffi non pensa al mercato: “Sono contento del gruppo che ho e sono convinto che con questa rosa possiamo venir fuori da questa situazione”.