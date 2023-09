Torino, tegola Buongiorno: lesione di primo grado all’adduttore destro

Brutte notizie per il Torino, che perderà il suo capitano Alessandro Buongiorno per qualche settimana. Il difensore granata, uscito dopo pochi minuti nella sfida contro la Lazio, ha riportato la lesione di primo grado all’adduttore destro, come comunicato dal club piemontese: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Alessandro Buongiorno hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.