Marsiglia: Zidane e il no prima dell’arrivo di Gennaro Gattuso

L’ex tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha rifiutato la proposta dell’Olympique Marsiglia dopo la partenza di Marcelino, in seguito alle minacce dei gruppi ultra. Non è convinto dell’attuale direzione guidata da Pablo Longoria.

Nelle ultime ore è stato annunciato l’approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Marsiglia , dopo la rinuncia di diversi allenatori alle proposte della squadra francese. Quest’ultima opzione per Gattuso spunta anche dopo che lo stesso Zinedine Zidane ha detto no ai marsigliesi. L’ex allenatore del Real Madrid ha ricevuto una telefonata dalla squadra del suo cuore e città dove è nato nel 1972. A rivelarlo è il Mundo Deportivo.

Il no di Zidane si spiega con il fatto che in questo momento l’allenatore francese non è convinto del progetto della squadra che Pablo Longoria sta attualmente presiedendo . Ciò non significa che in futuro il sogno dell’ex allenatore del Real Madrid e dei tifosi della sua città non finirà per realizzarsi. E questo potrebbe accadere se avvenisse la vendita del club ad un gruppo arabo, come recentemente paventato.

Al momento tutto fa pensare che Carlo Ancelotti non resterà a lungo sulla panchina del Madrid. Xabi Alonso sembra essere l’opzione prioritaria per sostituire l’italiano ma, in caso di dimissioni, Zidane potrebbe tornare ad allenare i blancos. Anche se la sua ultima partenza dal Real è avvenuta con qualche polemica, il francese e il presidente Florentino Pérez mantengono ottimi rapporti.