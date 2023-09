Salernitana-Inter, Paulo Sousa: “Proveremo a rendere orgogliosi i nostri tifosi con l’impegno”

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato ai canali ufficiali della società alla vigilia del match di Serie A 2023/2024 contro l’Inter: “Affronteremo una delle migliori squadre del campionato, reduce dalla finale di Champions League, che quest’anno ha migliorato la rosa. Inzaghi sta lavorando moto bene e ottenendo risultati importanti. Contro una squadra con qualità e continuità di gioco contro l’Inter serviranno disponibilità fisica e concentrazione per rimanere in partita. Dovremo scendere in campo con grande fame di fare risultato“.

Sousa ha poi messo in chiaro: “Dobbiamo tenere a mente l’importanza dei nostri tifosi, cercando di renderli fieri con il nostro impegno, come fatto finora. Scenderemo in campo come una famiglia, uniti dall’inizio alla fine, nella speranza di tornare a riconquistare punti“. Infine, sulle difficoltà incontrate dalla squadra negli ultimi impegni: “La salvezza dello scorso anno e la qualità dimostrata nel percorso hanno fatto sì che le aspettative nei nostri confronti aumentassero. Tuttavia partite meno riuscite possono capitare nel corso di una stagione: ciò che conta è che non vengano mai a mancare coraggio e ambizioni di vincere“.