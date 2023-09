Torino, striscione dei tifosi per Buongiorno: “Grande scelta, con un cuore granata non si fa mercato”

In occasione del match tra Torino e Genoa, i tifosi granata hanno esposto uno striscione per Alessandro Buongiorno, accostato all’Atalanta negli ultimi giorni di mercato. Il difensore ha però scelto di restare in Piemonte ed è stato ringraziato dalla tifoseria. “Con una grande scelta hai dimostrato che con un cuore granata non si fa mercato. Grazie Buongiorno” si legge. Ovviamente tale striscione contiene anche un riferimento al patron Cairo, come a volerlo ammonire per aver anche solo pensato di vendere il capitano della squadra.