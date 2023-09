MotoGP, buone notizie dalla Ducati: “Nessuna frattura per Bagnaia, tornerà in Italia con la squadra”

Possono tirare un altro sospiro di sollievo i tanti appassionati che quest’oggi, durante il primo giro del GP di Catalogna, hanno temuto qualche infortunio di grave entità per Pecco Bagnaia. L’aggiornamento ufficiale arriva direttamente dal Team Ducati Corse dopo gli esami più approfonditi effettuati dal campione del Mondo presso un ospedale di Barcellona. “Pecco ha riportato contusioni multiple, ma ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra”, fa sapere il team.