Highlights Vuelta 2023, nona tappa: vittoria di Kamna, Sobrero secondo (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 70

Gli highlights della quarta tappa della Vuelta 2023, la Cartagena – Caravaca de la Cruz di 180,9 km, in cui il tedesco della Bora Hansgrohe, Lennard Kamna, ha conquistato il successo davanti al corridore italiano Matteo Sobrero, in forza al Team Jayco Alula. Una vittoria di spicco per il teutonico, che anche sin dalle prime uscire aveva cercato la gloria personale. Ecco il video dei momenti salienti della quarta tappa della Vuelta 2023.