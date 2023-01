Serie C: presenti tifosi del Cesena a Sassari nonostante il divieto

Nonostante il divieto imposto dal Casms, alcuni tifosi del Cesena sono presenti allo stadio Vanni Sanna di Sassari per l’incontro contro la Torres, valido per la Serie C girone B. Facenti parte di un gruppo di almeno 100 persone partito due giorni fa per la Sardegna, i tifosi sono arrivati senza sapere che poi sarebbe stato vietato loro l’ingresso allo stadio. Trasferta organizzata, biglietti di nave e pullman ormai pagati, i sostenitori romagnoli ne hanno approfittato ugualmente per fare una gita in Sardegna. Ad entrare allo stadio però, sono stati i non residenti a Cesena. Tutti gli altri hanno seguito la partita dall’esterno dello stadio.