Torino-Sassuolo, altro infortunio muscolare: out Ricardo Rodriguez

Altro infortunio muscolare per il Torino. Nel corso del primo tempo contro il Sassuolo, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, dopo il ko di Samuele Ricci, arriva anche quello di Ricardo Rodriguez. Il difensore granata, sul finire della prima frazione di gioco, ha sentito un fastidio al flessore della gamba destra ed ha chiesto immediatamente il cambio. Al suo posto è entrato Zima: già due slot utilizzati nel primo tempo per il duo Juric/Paro. Nelle prossime verranno fatti gli esami strumentali anche per il giocatore svizzero per capire l’entità esatta dello stop.