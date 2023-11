Palermo: Dua Lipa tifosa rosanero? Su Instagram spunta una foto con la maglia delle Aquile

Notizia inaspettata nell’ambiente rosanero. La cantante britannica di origini kosovare e albanesi Dua Lipa ha infatti indossato la maglia del Palermo in uno scatto su Instagram. Il post non è passato inosservato alla Lega Serie B, che ha ripubblicato il contenuto sui propri canali, trovando l’approvazione della stessa società rosanero. Non è ancora chiaro se si tratta solo di una questione cromatica o se la cantante davvero simpatizzi per il Palermo.

