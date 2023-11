Colombia, i rapitori del padre di Luis Diaz: “Stop alle ricerche e lo rilasceremo”

L’Esercito di Liberazione nazionale è pronto a rilasciare Luis Manuel Diaz ma chiede che vengano interrotte le operazioni militari di ricerche. Dopo il nuovo appello del giocatore del Liverpool, i ribelli colombiani hanno ribadito la loro volontà di liberare l’uomo, rapito lo scorso 28 ottobre assieme alla moglie, rilasciata poche ore dopo.

I rapitori hanno diramato un comunicato che spiega la situazione: “Stiamo cercando di evitare incidenti con le forze governative. L’area è ancora militarizzata, ci sono elicotteri, truppe, offrono ricompense nell’ambito di un’intensa operazione di ricerca. Ma questa situazione non ci permette di effettuare un rilascio veloce e in sicurezza, senza mettere a rischio il signor Diaz. Tali operazioni ritardano il rilascio. Comprendiamo l’angoscia della famiglia alla quale ribadiamo che manterremo la promessa di liberare il signor Diaz non appena avremo le necessarie garanzie di sicurezza per procedere col rilascio“.