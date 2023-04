Torino-Salernitana, Juric: “Partita difficile, Vlasic ha perso brillantezza”

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Salernitana, match valido per la 30^ giornata di Serie A 2022/2023: “Rispetto all’andata affrontiamo una squadra diversa, che ha preso tanti giocatori in gamba e sta facendo bene. Non perde da sei partite, perciò mi aspetto una sfida difficile. Dobbiamo reagire, ma per vincere dovremo essere al massimo di tutto“.

Juric ha poi parlato dei singoli: “Ilic si è allenato con noi in settimana ma non so se giocherà. Aina e Zima ancora assenti. Vlasic è calato dopo il Mondiale, ma si allena bene ed è buono con tutti. Spero che ritrovi quella brillantezza di inizio stagione. Lazaro non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi magari partirà dall’inizio o subentrerà. Djidji ha recuperato e giocherà. In difesa con lui ci saranno Buongiorno e Rodriguez. Karamoh e Radonjic stanno facendo bene, sceglierò tra loro due, può essere una staffetta. Singo deve crescere, da lui mi aspetto di più“.

L’allenatore dei granata ha poi aggiunto: “Cosa manca per essere competitivi? Non saprei. In due anni lo siamo sempre stati, senza essere quasi mai sovrastati, ma quest’anno abbiamo perso 10 punti sui calci piazzati. Contro Empoli e Verona abbiamo preso gol su palla inattiva, facendo molto male. Attualmente siamo in una situazione piatta, proprio quella che temevo. E’ necessario un grande spirito per le ultime gare e che si dimostri la voglia di rimanere. Dopo un periodo di risposte si è persa la voglia di rubare qualche punto“.