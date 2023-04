Un oro storico quello arrivato per Daniela Romiti, che vince quindi nella stecca 5 birilli individuale i campionati Europei di biliardo sportivo, in svolgimento ad Antalya in Turchia. Al terzo posto un’altra azzurra: Maria Cristina Pulcini. Intanto, altro titolo europeo per l’Italia, con Marco Zanetti nella carambola tre sponde: terzo oro continentale per lui.