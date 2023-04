Bologna-Milan 1-1, Pioli: “C’erano due rigori, non possiamo essere soddisfatti”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Bologna, terminata 1-1: “La partita l’abbiamo fatta tutta, ma non dovevamo partire in quel modo. Subire quel gol non ci sta per il nostro livello. Poi abbiamo controllato la partita, ma non siamo stati così precisi nel finalizzare le occasioni create. Ovviamente non possiamo essere soddisfatti, in campionato dispiace perdere questa opportunità. Forse dovevamo palleggiare un po’ di più, ma ci siamo messi in difficoltà da soli con il gol subito all’inizio. Ci è mancato il guizzo finale“.

“Gli episodi possono determinare il risultato finale. C’erano due rigori, onestamente nel fallo tutti abbiamo visto rigore per la dinamica. Si fischia, poi c’è il var in caso – ha aggiunto il tecnico dei rossoneri, piuttosto agitato – Quest’anno abbiamo pagato il doppio impegno. Non è facile giocare tre partite in sei giorni, soprattutto contro una squadra che sta bene come il Bologna. Ho a disposizione un gruppo forte e scelto di far giocare chi aveva più energie“.

Infine, Pioli ha parlato in vista del ritorno contro il Napoli: “Abbiamo un piccolo vantaggio, ma se ci aggrediscono di più potremmo prendere altre posizioni. Ci aspettiamo di avere le soluzioni per mettere in difficoltà il Napoli. Partita più importante della carriera? Sicuramente lo è per il nostro gruppo di lavoro. Bisogna fare qualcosa di straordinario per superare anche questo turno di Champions“.