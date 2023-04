Torino-Roma, Cristante: “Vittoria fondamentale visti gli altri risultati. Feyenoord? Più forte di un anno fa”

“È una vittoria fondamentale visti i risultati delle altre. Quando non si prende gol, è sempre più facile portare a casa i tre punti”. Lo ha detto a Dazn il centrocampista della Roma Bryan Cristante dopo la vittoria per 1-0 sul Torino in trasferta. Ora i giallorossi sono attesi a Rotterdam dal Feyenoord nell’andata dei quarti di Europa League: “Mi aspetto una squadra più forte dell’anno scorso. Se stiamo al 100% possiamo fare grandi cose”, ha concluso Cristante.