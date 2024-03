Torino, protesta dei tifosi: curva Maratona senza bandiere

Come annunciato sui social nelle scorse ore, i gruppi organizzati del tifo granata hanno deciso di non esporre bandiere e striscioni in curva Maratona in occasione della sfida tra Torino e Fiorentina. È questa la forma di protesta nel settore più caldo dello stadio Olimpico Grande Torino, come si legge nel comunicato diramato: “In questi giorni il nostro gruppo, già decimato dalle diffide degli ultimi anni, è stato raggiunto da una pioggia di daspo, denunce e arresti veniamo colpiti per una protesta tenutasi in occasione dell’incontro Torino-Sassuolo durante la quale venne messa in atto una contestazione contro Cairo, la società e la squadra“. Intanto, proprio dalla curva Maratona sono stati intonati cori contro il presidente Urbano Cairo pochi minuti prima del calcio d’inizio della sfida contro i viola.