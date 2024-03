Monza, Palladino: “Risultato bugiardo, un po’ troppo ampio”

“Faccio i complimenti alla Roma e a De Rossi perché sono venuti qui con grande determinazione e hanno fatto una grande partita. Ma faccio i complimenti anche alla mia squadra, perché è un risultato bugiardo, un po’ troppo ampio. Abbiamo messo in difficoltà la Roma e abbiamo avuto delle occasioni per passare in vantaggio. Se non fai gol contro queste grandi squadre, poi vieni punito anche per mezzo errore che fai. I ragazzi hanno messo in campo tutto sia nel primo, che nel secondo tempo. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, questa sconfitta ci farà crescere. De Rossi ha liberato la Roma, ha tanta qualità e gli ho sempre augurato di arrivare a questi livelli. Sono contento per lui, non per il risultato di stasera“. A dirlo è il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ai microfoni di Dazn al termine del match perso 4-1 contro la Roma. “Abbiamo cercato di togliere linee di passaggio su Lukaku. Ci sono stati degli errori che hanno condizionato la partita, come nel contatto tra Paredes e Colpani. Al di là di questo il mio rammarico è di aver preso troppi gol in una serata in cui abbiamo fatto una bella prestazione. Ho sostituito Colpani per cambiare sistema di gioco, anche se non mi piace togliere qualcuno a fine primo tempo. Nessuna scelta tecnica. Maldini mi piace tantissimo, si allena sempre a duemila. Ha grande talento e qualità, deve continuare così“.