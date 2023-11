Torino, Paro: “Vittoria meritata, Zapata tornerà al gol”

L’allenatore in seconda del Torino Matteo Paro, che oggi ha sostituito in panchina lo squalificato Juric, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua squadra contro il Sassuolo: “Un successo che nasce dal lavoro, ma dal punto di vista del gioco possiamo migliorare“. Il vice allenatore granata ha poi proseguito: “I ragazzi hanno fatto una partita di altissimo livello, tirando tanto in porta e limitando un Sassuolo che specialmente in attacco ha qualità. A livello di gioco possiamo sicuramente migliorare, ma la vittoria è meritata per ciò che abbiamo prodotto nei novanta minuti e figlia del lavoro che svolgiamo durante la settimana“.

Paro ha poi parlato dei singoli: “Zapata? Fin dall’inizio siamo riusciti a trovare le giocate giuste, portando più palloni possibili agli attaccanti tra cui Duvan e Sanabria. In particolare lui è stato particolarmente sfortunato questa sera, ma si tratta di un giocatore venuto con una mentalità incredibile e che ha dimostrato di essere un professionista esemplare, sono sicuro che troverà presto il gol. Infortuni? Sia quello di Ricci che quello di Rodriguez sembrano essere dei problemi muscolari, vedremo cosa ci diranno le analisi ma dispiace perché questo non aiuta in una gestione di cambi già difficoltosa“.