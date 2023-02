Torino: non ci sarà Ilic con la Cremonese, rientra Buongiorno

Lunedì sera (20:45), nella gara che chiuderà la 23esima giornata della Serie A, il Torino ospiterà la Cremonese, fanalino di coda del campionato. Contro i grigiorossi, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, Juric dovrà fare a meno del lungodegente Lazaro, ma anche di Zima, Ricci, Pellegri e Ilic, mentre Buongiorno, tornato ad allenarsi insieme alla squadra, si candida per un posto da titolare in difesa, sebbene l’allenatore croato potrebbe lasciarlo a riposo in vista del derby.

Contro la Juventus potrebbe rientrare anche Ilic, che tuttavia sarà ancora indisponibile contro la Cremonese: l’assenza del giocatore arrivato a gennaio dal Verona, insieme alla defezione di Ricci, lascia ancora aperto il ballottaggio fra Gineitis e Linetty, che. nell’ultima gara persa con il Milan a San Siro. era stato escluso a favore del centrocampista lituano e che punta a riprendersi un posto da titolare nella mediana granata, giocando dall’inizio al fianco di Adopo. L’altro ballottaggio riguarda la fascia sinistra, con la sfida fra Vojvoda e Ola Aina.