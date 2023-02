E’ morto Ilario Castagner: l’allenatore del Perugia dei miracoli aveva 82 anni

Grave lutto nel mondo del calcio. A 82 anni è morto Ilario Castagner, storico giocatore ma soprattutto allenatore a partire dagli anni ’70. La sua più grande impresa quella alla guida del Perugia, in quella clamorosa squadra “dei miracoli” che riuscì a chiudere un’intera stagione di Serie A da imbattuti terminando al secondo posto in classifica nel 1979, primo allenatore a riuscirci. Castagner ha guidato anche il Milan tra le altre, riportando la squadra in Serie A a inizio anni ottanta. A partire dagli anni 2000 è stato apprezzato opinionista e commentatore tecnico sulle reti Mediaset.

Ad annunciare la morte di Castagner è stato il figlio Federico: “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá…”.