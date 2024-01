Biathlon, risultati e classifica inseguimento maschile Oberhof 2024: Stroemsheim guida il tris norvegese, Johannes Boe giù dal podio

Endre Stroemsheim si prende l’inseguimento maschile di Oberhof 2024. Prima vittoria in Coppa del Mondo per il classe 1997 di Oslo, che stacca nell’ultimo giro il connazionale Laegreid, secondo a 17.8. Completa il podio tutto norvegese il sorprendente Dale, terzo a 36.4. E’ addirittura pokerissimo per la Norvegia, che piazza in quarta e quinta posizione i fratelli Boe, rispettivamente a 45.5 e 50.3. Deludente Johannes, leader di classifica e specialità, che si butta via nell’ultimo poligono con un disastroso 2/5. Sesto posto per Claude Fabien, +53.2. Bene Giacomel, un solo errore in quattro poligoni, 11° a 1:17.6 con 14 posizioni recuperate. Bionaz 23° a oltre due minuti. Rammarico per l’eroe di casa Doll, partito con il pettorale numero uno, che paga i tre errori al primo poligono e chiude 12° a 1:28.9. Terzo podio in fila tutto norvegese, 11 vittorie nelle ultime 12 gare con 9 doppiette e quattro triplette, in Coppa del mondo.

LA GARA

Nel primo giro Johannes Boe, pettorale numero 4, risale in un amen e si unisce al terzetto di testa con i connazionali Laegreid e Stromsheim, insieme al tedesco Doll. Al primo poligono i tre norvegesi sono perfetti, mentre Doll si estromette subito dalla lotta alla vittoria sbagliando ben tre volte. Il tedesco sprofonda al 14° posto a oltre un minuto. Quarto lo svedese Ponsiluoma a 20 secondi. Bene Bionaz e Giacomel con 5/5, 17° e 19° in uscita dal poligono. Si chiude il primo giro con il terzetto norvegese seguito da Ponsiluoma. Nel secondo giro il trio di testa arriva appaiato al secondo poligono. Sempre 5/5 per Boe e Stroemsheim, mentre sbaglia Laegreid, che si vede scavalcare da Ponsiluoma, 5/5 al terzo posto. Perfetti Giacomel e Bionaz, che escono dal poligono in 13ª e 15ª posizione a un minuto e mezzo dalla testa. Si chiude il secondo giro con Boe e Stroemsheim appaiati con 20 secondi su Ponsiluoma e Laegreid. Quinto Kuehn a 35 secondi. Tarjei Boe settimo a 55 secondi dal fratello. Terzo giro e terzo poligono. Stroemsheim è incredibile e fa 5/5 in 19 secondi. Errore per Johannes Boe e Laegreid. 3/5 per Ponsiluoma, che perde il podio e anche il quarto posto, vedendosi scavalcare da Samuelsson, 5/5. Clamoroso Giacomel, 5/5 con il secondo tempo complessivo, risalito in ottava posizione a 1:26 dalla testa. Quarto giro con Stroemsheim con 21 secondi su Boe, che ha 25 secondi su Laegreid. Oltre il minuto il duo svedese. Quarto poligono disastroso per Stroemsheim, che è 3/5, ma Boe fa peggio con 2/5. 5/5 per un attento Laegreid e per l’altro norvegese Dale. 4/5 per Ponsiluoma e Giacomel. 3/5 per Samuelsson. Classifica che muta con Stroemsheim in testa davanti a Laegreid. Dale e Boe terzo e quarto a 40 secondi. Nel quinto giro Laegreid va in crisi e si stacca da Stroemsheim. Risalita incredibile di Dale, che è a 26 secondi dalla testa. I fratelli Boe quarto e quinto inseguiti da Claude Fabien. Giacomel decimo a un minuto. Scappa via Stroemsheim, prima vittoria in coppa del mondo per lui. Secondo Laegreid a 17.8. Completa il tris norvegese Dale a 36.4 – Quarto Tarjei Boe a 45.5. Johannes Boe quinto a 50.3. Claude Fabien sesto a 53.2. Ponsiluoma settimo a 58.5. Calo nel finale per Giacomel, che è 11° a 1:17.6 con 14 posizioni recuperate. Sugli sci il migliore è Tarjei Boe. Doll è 12° a 1:28.9, pesantissimo il minuto pagato nel primo poligono.