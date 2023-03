Torino-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Napoli, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro tutt’altro che semplice per gli uomini di Spalletti, che si trovano ad affrontare una squadra capace di grandi prestazioni sulla partita secca. Ovviamente i partenopei arrivano a questa sfida con un vantaggio enorme sulle inseguitrici e possono anche continuare a giocare senza troppa pressione sulle spalle. La sfida è in programma oggi, domenica 19 marzo alle 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.