Sampdoria-Verona, Gabbiadini: “I tifosi meritavano questa vittoria”

“Ce l’aspettavamo da tanto tempo una vittoria così in casa. I tifosi se la meritano, ce la godiamo. E’ dura ma non è ancora finitra. Sul 2-1 abbiamo tremato? Un po’ sì ma ero fiducioso nei miei compagni e siamo stati premiati. E’ una vittoria per una finale di stagione migliore”. Lo ha detto a Sky Sport, Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, dopo la doppietta decisiva per la vittoria della Sampdoria sul Verona per 3-1. “Era da un po che stavo passando un brutto momento, non trovavo il gol e ogni occasione sbagliata pesa. E oggi sono contento“, ha aggiunto. “Vista la situazione societaria ci siamo uniti ancora di più. Per me la Samp è una famiglia, sono orgoglioso di portare questi colori“, ha concluso.