Scherma, Grand Prix fioretto Busan: trionfo di Foconi nella gara maschile, Sinigalia e Volpi sul podio femminile

Una grande Italia del fioretto conquista tre medaglie nelle gare individuali del Grand Prix di Busan, valido per la Coppa del Mondo di scherma. Nella prova maschile il trionfo è di Alessio Foconi, mentre Alice Volpi e Martina Sinigaalia chiudono al terzo posto quella femminile. Diventano 26 le medaglie fin qui conquistate nelle 18 gare di Coppa del Mondo di fioretto.

Per Foconi si tratta del primo successo stagionale, arrivato battendo nell’ultimo atto l’oro dei Giochi Olimpici di Tokyo Ka Long Cheung, portacolori di Hong Kong. La splendida parata e risposta del 15-13 ha riportato l’azzurro sul gradino più alto del podio 11 mesi dopo il successo dello scorso anno a Plovdiv. Si erano fermati ai sedicesimi di finale Filippi, Luperi e soprattutto la nostra punta di diamante Tommaso Marini, sconfitto dal francese Pauty.

Gli italiani:1. Alessio Foconi, 9. Tommaso Marini, 13. Davide Filippi, 16. Edoardo Luperi, 17. Daniele Garozzo, 35. Filippo Macchi, 44. Guillaume Bianchi, 50. Tommaso Martini, 59. Giulio Lombardi, 69. Damiano Rosatelli, 84. Giorgio Avola, 108. Alessio Di Tommaso

Terzo podio in stagione invece per Alice Volpi, una conferma ormai a questi alti livelli. La sorpresa invece arriva da Martina Sinigalia, per la prima volta in zona medaglie dopo essere passata attraverso i tabelloni preliminari di qualificazione. Le due azzurre si sono fermate in semifinale: Volpi sconfitta 15-12 dalla statunitense Kiefer, Sinigalia dalla nipponica Azuma per 15-10. Kiefer aveva precedentemente eliminato nei quarti anche Martina Batini, protagonista comunque di un’altra buona prestazione dopo il secondo posto del Cairo.

Le italiane: 3. Alice Volpi e Martina Sinigalia, 7. Martina Batini, 12. Erica Cipressa, 20. Martina Favaretto, 22. Camilla Mancini, 33. Francesca Palumbo, 46. Anna Cristino, 55. Serena Rossini, 56. Elena Tangherlini, 60. Olga Rachele Calissi, 74. Beatrice Monaco.