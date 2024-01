Torino-Napoli, Mazzarri: “La palla non vuole entrare. Kvara, Osimhen e gli altri campioni vanno tutelati”

“Cosa vorrei dal 2024? Invertire la rotta, principalmente dal punto di vista dei risultati. Il mio augurio è che possiamo fare meglio nel nuovo anno. Mazzocchi? È un ragazzo eccezionale e molto motivato, vuole spaccare il mondo”. Lo ha detto Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta a Torino: “Il Torino è una signora squadra, soprattutto con l’inserimento di Zapata. Se vogliamo fare gol, dobbiamo sfruttare le nostre armi. “Possibile cambio modulo? Non condivido l’idea di una difesa a cinque. Abbiamo giocato bene con il Monza e creato tante palle gol, concedendo una sola occasione a loro. E’ un periodo negativo, la palla non vuole entrare. Comunque non guardo la media punti”.

Sugli infortuni: “Da Bergamo sono iniziati gli infortuni, ora sono un po’ preoccupato. Me ne mancano molti, vediamo se recupera Juan Jesus”. E sulla vicenda di Kvaratskhelia e Osimhen e i falli non fischiati: “Kvara va tutelato, lo ripeto, è spiacevole vedere che mentre la palla si trova da un’altra parte su lui e Osimhen si faccia falli impuniti, poi se Khvicha reagisce, viene immediatamente punito. Tutti i campioni devono essere tutelati, altrimenti la tecnologia non serve, bisogna prestare attenzione ai campioni”.