Salernitana-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Antonio Sepe 2

Il video con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida della sua Juventus, impegnata in trasferta contro la Salernitana. Idee chiare per il tecnico dei bianconeri, che non vuole cali di concentrazione dopo il 6-1 in Coppa Italia e non pensa allo scudetto ma alla qualificazione alla prossima Champions League. Poi il punto sull’11 titolare: Cambiaso assente perché ha la febbre, mentre lo squalificato Locatelli sarà sostituito da Nicolussi Caviglia. Di seguito l’intera conferenza stampa.