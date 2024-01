Golf, Pga Tour: Scheffler in testa alle Hawaii, Hatton, Todd e Im subito dietro

Ecco il golf, con il primo torneo del Pga Tour 2024. Alle Hawaii, Kapalua, contea di Maui, Scottie Scheffler è in testa a metà gara con un parziale di 64(-9) dopo 130 colpi. Dietro l’americano c’è un terzetto, a un colpo di distanza, formato dallo statunitense Brandon Todd, l’inglese Tyrell Hatton e dal sudcoreano Sungjae Im. In corsa per la vittoria finale anche Collin Morikawa e il norvegese Viktor Hovland, al 5° posto con 132 (-14) insieme a Chris Kirk e Byeong Hun An.