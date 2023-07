F1 GP Belgio Spa 2023: Qualifiche rimandate di dieci minuti

Sulla pista di Spa, le qualifiche di Formula 1 sono state rimandate di dieci minuti a causa del maltempo. Infatti, sebbene il maltempo sembri lontano dalla pitlane, in alcune aree del tracciato, l’asfalto risulta molto bagnato. I piloti cominciano già a disporsi in fila per uscire dalla pitlane, per assicurarsi di scendere in pista per primi, in modo da segnare il tempo in caso di improvviso maltempo.