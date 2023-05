Serie A, assemblea di Lega approva bando diritti tv 2024-2029. Casini: “Giornata epocale”

La Lega Serie A riunita oggi in assemblea ha approvato all’unanimità il bando per quanto riguarda i diritti tv del campionato italiano per il prossimo quinquennio, dunque dal 2024-2025 al 2028-2029. L’archivio corrente, aggiornato alla stagione attuale e a quella precedente sarà inoltre centralizzato e all’interno del bando. Raggiante il presidente Lorenzo Casini, che commenta così la fumata bianca tanto attesa: “E’ una giornata molto importante, epocale per il calcio italiano”.