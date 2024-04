Torino-Juventus 0-0, Buongiorno: “Consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo dato tutto”

“Questo derby ci restituisce grande consapevolezza, peccato per le occasioni avute”. Il difensore del Torino Buongiorno ha analizzato, ai microfoni di Dazn, il pareggio ottenuto nel derby con la Juventus. “Abbiamo dato il massimo in campo, sentendo l’affetto dei tifosi che ci sono stati vicini e che ringraziamo. Personalmente cerco sempre di migliorare, ma ci sono grandi meriti della squadra per queste prestazioni difensive. Questo derby ci restituisce grande consapevolezza, anche se resta il rammarico per le occasioni create e per quanto si è lottato in campo. Juric? Noi giochiamo anche per il mister, con cui molti di noi hanno condiviso diversi anni. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma la squadra ci ha messo il cuore”.