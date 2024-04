Probabili formazioni Udinese-Roma: trentaduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Roma, match della trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita della Dacia Arena è in programma alle 18:00 di domenica 14 aprile e le due squadre vanno a caccia dei tre punti con obiettivi diversi: la salvezza nel caso dei padroni di casa, la zona Champions per i giallorossi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

UDINESE – Si fermano Lovric e Thauvin dopo il match contro l’Inter. Perez, Bijol e Kristensen pronti in difesa. Poi Ebosele e Kamara sulle fasce, mentre a centrocampo dovrebbe toccare a Samardzic, Walace e Zarraga. Pereyra a supporto del rientrante Lucca.

ROMA – Pochi dubbi per Daniele De Rossi. In difesa si rivede Ndicka, che per squalifica ha saltato sia il match europeo col Milan sia il derby della trentunesima giornata. Karsdorp, Mancini e Angelino completano la difesa. Cristante, Paredes e Pellegrini a centrocampo. Dybala in ballottaggio con Baldanzi nel tridente con Lukaku ed El Shaarawy (Zalewski scalpita)

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Ebosele 55% – Ehizibue 45%; Samardzic 60% – Payero 40%

Indisponibili: Ebosse, Lovric, Deulofeu, Thauvin

Squalificati: –

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Ballottaggi: Dybala 60% – Baldanzi 40%; El Shaarawy 60% – Zalewski 40%

Indisponibili: Azmoun

Squalificati: –