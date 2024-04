Probabili formazioni Napoli-Frosinone: trentaduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone, match della trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 14 aprile nella cornice dello stadio ‘Maradona’. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma NOW e Sky Go. La società partenopea ha bisogno dei tre punti per tenere vive le speranze Champions. Di fronte un Frosinone a caccia di punti per la salvezza. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana, invece, spazio ai focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Francesco Calzona ed Eusebio Di Francesco.

NAPOLI – Calzona non rinuncia al 4-3-3 col solito tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Anguissa, Lobotka e Traore a centrocampo. Poi Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa.

FROSINONE – Soulè, Cheddira e Reinier i favoriti nel tridente. Harroui scalpita ma va verso la panchina. Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini intoccabili in mezzo al campo.

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Traore 60% – Zielinski 40%; Kvaratskhelia 60% – Raspadori 40%

Indisponibili: Lindstrom

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Reinier

Ballottaggi: Reinier 55% – Harroui 45%; Zortea 55% – Valeri 45%

Indisponibili: Marchizza, Oyono, Monterisi, Gelli

Squalificati: –