Torino, Juric: “Servono altri tre giocatori di buonissimo livello, ad oggi siamo inferiori”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, al termine del ritiro della squadra di Pinzolo, ha fatto il punto della situazione invocando rinforzi sul mercato: “Abbiamo perso cinque giocatori e ne abbiamo presi due: ne servono altri tre di buonissimo livello, anche perché ad oggi siamo inferiori. Siamo ancora a fine luglio, sono sicuro che ci completeremo, ma per dare obiettivi dobbiamo aspettare: dipende da chi prenderemo, specialmente per l’esterno sinistro sono molto esigente”.

“Ricci e Schuurs sono felici al Toro, non c’è nessuno che faccia pressioni per andare via: li vedo motivati, fosse per me li terrei tutti. Nel mercato però non si sa mai, se ci fossero offerte incredibili bisognerebbe ragionarci, ma secondo me non è il momento giusto: l’anno scorso Bremer era al top e ci stava che andasse via, mentre Ricci e Schuurs sono ancora in fase di crescita”, ha concluso l’allenatore croato.