Fiorentina in Conference League 20233/2024: date e orari dei playoff

Con l’esclusione per un anno della Juventus dalle competizioni europee, la Fiorentina entra di diritto in Conference League 2023/2024 a partire dai playoff, in quanto ottava classificata nello scorso campionato di Serie A. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dunque, cercheranno di raggiungere nuovamente la finale, magari con un esito diverso rispetto alla passata stagione, nella quale a sollevare il trofeo fu il West Ham. La compagine viola conoscerà la propria avversaria nella giornata di lunedì 7 agosto, giorno del sorteggio e dovrà scendere in campo giovedì 24 agosto per la gara di andata; il ritorno è previsto la settima successiva, giovedì 31 agosto. In ogni caso la Fiorentina dovrà ricevere l’ok dalla Uefa prima dell’ufficialità.

SORTEGGIO PLAYOFF

Lunedì 7 agosto

ANDATA PLAYOFF

Giovedì 24 agosto

RITORNO PLAYOFF

Giovedì 31 agosto