Torino, Juric: “Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Non dobbiamo vivacchiare”

“Rinnovo? Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Se vado in Europa, ragioniamo. Altrimenti, vuol dire che la parte sinistra è un grande risultato perché davanti abbiamo grandi squadre, ma cosa ci faccio qui senza Europa? Prendo i soldi, poi magari mi mandano a casa…Non è quello che voglio. Non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo: con i dirigenti e il presidente va bene, il Filadelfia è bellissimo, abbiamo messo tutto. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vado in Europa, sto al Toro. Altrimenti, me ne vado via”. Lo ha detto il tecnico del Torino, Ivan Juric in una conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio e che ha permesso all’allenatore di chiarire il significato di alcune sue dichiarazioni di ieri, dopo il pareggio con la Salernitana. “Non cerco risposte classiche. Ieri abbiamo fatto una brutta prestazione, ma nessuno ha mollato nemmeno ieri. I giocatori sono miei, hanno spirito Toro. Anche mia moglie ha detto che sono un cretino… – spiega -. Ieri sono stato stupido. Se ho offeso qualcuno, umilmente chiedo scusa. Io sono molto spirito Toro, la squadra è spirito Toro. I primi due mesi non eravamo spirito Toro, mi sono vergognato. E anche ieri, giocando male, abbiamo avuto lo spirito Toro”.