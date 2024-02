Coppa Italia 2023/2024, il programma delle semifinali: date, orari e tv

Date e orari ufficiali per le semifinali di Coppa Italia 2023/2024. Alle 21:00 di martedì 2 aprile Juventus e Lazio scenderanno in campo per la gara di andata all’Allianz Stadium, mentre il ritorno è in programma per martedì 23 aprile allo stadio Olimpico alle 21:00. Mercoledì 3 aprile alle 21:00 avrà luogo il primo confronto tra Fiorentina e Atalanta, prima del secondo atto in programma al Gewiss Stadium alle 21:00 di mercoledì 24 aprile. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Semifinali di andata

Martedì 2 aprile

Ore 21.00 JUVENTUS-LAZIO

Mercoledì 3 aprile

Ore 21.00 FIORENTINA-ATALANTA

Semifinali di ritorno

Martedì 23 aprile

Ore 21.00 LAZIO-JUVENTUS

Mercoledì 24 aprile

Ore 21.00 ATALANTA-FIORENTINA