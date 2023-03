Torino, Juric: “Loro sono fortissimi e giocano bene: guardare il Napoli è un piacere”

Dopo il sonoro 0-4 interno incassato dal Torino contro la capolista Napoli, Ivan Juric è stato intervistato ai microfoni di Dazn e non ha potuto fare altro se non elogiare il grande percorso di cui si stanno rendendo protagonisti i partenopei. “La squadra ha fatto tante ottime cose – ha affermato Juric –, abbiamo creato tanto, ma non siamo mai riusciti a mettere la palla in porta. E poi loro ti puniscono sempre, in ogni circostanza. Per noi è stato positivo poterci confrontare con questi campioni, tanti meriti a al Napoli. Il loro segreto? Sanno scegliere bene i giocatori in fase di mercato, poi Spalletti ha saputo creare una macchina perfetta. Questo Napoli è da studiare: giocatori forti e che possono fare tutto in campo, con un allenatore che sfrutta bene il materiale che ha a disposizione. Il Torino ci ha provato finché ce ne hanno lasciato la possibilità. Noi allenatori apprezziamo quello che sta facendo il Napoli: lì si fa bel calcio, è un piacere guardarne le partite“, ha concluso l’ex tecnico del Verona.