Scherma, Coppa del Mondo sciabola Sint-Niklaas 2023: Italia d’argento nella prova a squadre femminile

L’Italia della sciabola femminile chiude con uno splendido secondo posto nella prova a squadre la propria avventura nella Coppa del Mondo di Sint-Niklaas. Il quartetto composto da Martina Criscio, Rossella Gregorio, Michela Battiston e Chiara Mormile brilla d’argento sulle pedane belghe, arrendendosi soltanto alla Corea in finale. Un risultato che dà grande continuità al cammino delle azzurre: per la formazione del CT Nicola Zanotti, infatti, si tratta del terzo podio in quattro gare a squadre nel circuito iridato in questa stagione. Dopo la medaglia di bronzo di Rossella Gregorio nella competizione individuale di ieri, ecco oggi l’eccellente prestazione del quartetto italiano che, ammesso per diritto di ranking al tabellone degli ottavi di finale, è partito con il successo per 45-33 sulla Cina.

Nei quarti di finale, le azzurre hanno affrontato la Grecia e sono riuscite a vincere un match complesso, a tratti molto equilibrato, ma in cui Georgiadou e compagne hanno dovuto arrendersi sul 45-43. Con lo stesso punteggio, al tramonto di un assalto incerto ed emozionante, l’Italia è riuscita a far sua anche la semifinale contro l’Ucraina capitanata da Olga Kharlan, staccando così il pass per la finalissima contro la Corea, che dall’altra parte del tabellone aveva eliminato all’ultima stoccata (45-44) l’Ungheria. L’Italia ha condotto per lunghi tratti anche la sfida per l’oro, ma alla fine sono state le coreane a festeggiare per 45-42. Per Rossella Gregorio e compagne, quello di Sint-Niklaas, è di nuovo podio dopo il secondo posto di Tunisi e il terzo ottenuto ad Atene.