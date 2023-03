Lazio-Roma, Tare: “Bisogna remare tutti dalla stessa parte”

“Sono state dette cose non vere, i ruoli devono essere chiari e tutti devono lavorare per lo stesso progetto. E così è stato, non c’è stato nessun problema dopo la partita contro l’AZ Alkmaar. Queste cose fanno male a tutti: a chi lavora nel club e ai calciatori, perché preparare una partita così non va bene”. Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio Igli Tare nel pre gara di Lazio-Roma, derby della ventisettesima giornata di Serie A. “Noi assemblati per fare una sola competizione? Per me no. Ma da qui alla fine dobbiamo lottare per il nostro obiettivo principale. Bisogna remare tutti dalla stessa parte. Sarebbe una grande stagione se riuscissimo a centrare il quarto posto. Juventus? Per me ora è la seconda visti i punti fatti. Noi dobbiamo fare il nostro cammino e oggi c’è una partita da vincere, anche per gli scontri diretti”. Un commento sulla presenza di Sven Goran Eriksson: “Un bel pezzo di storia di questo club, vederlo passeggiare di fronte alla sua curva è un’emozione per chiunque, soprattutto per chi ama e lavora per questa società”.